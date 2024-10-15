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        Gaziantep merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu; 7 tutuklama

        GAZİANTEP merkezli 4 ilde araç kiralama vaadi ile vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 7'si tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 11:40 Güncelleme: 15.10.2024 - 11:45
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        Gaziantep merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu; 7 tutuklama
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        GAZİANTEP merkezli 4 ilde araç kiralama vaadi ile vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 7’si tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Türkiye'nin farklı kentlerinde araç kiralamak için internet üzerinden başvuru yapan ancak dolandırıldıklarını anlayan vatandaşların şikayeti sonrası çalışma başlatıldı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, şüphelilerin internette yer alan araç kiralama firmalarına benzer web siteleri oluşturdukları, arama motorlarına 'araç kiralama' yazan kişileri bu sitelere yönlendirdikleri ve vatandaşları bu yöntemle dolandırdıkları belirlendi.

        12 ADRESE OPERASYON

        Nitelikli dolandırıcılık amacıyla suç örgütü kurduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçen ekipler, Gaziantep'in yanı sıra İstanbul, Adana ve Mersin'de 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 12 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 9 cep telefonu, 1 bilgisayar, 10 banka kartı ve dijital materyaller ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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