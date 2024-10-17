Gaziantep'te, 18,5 kilo skunk ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında ihbar üzerine dün Nizip ilçesinde şehirler arası yolcu otobüsünü durdurdu. Arama yapılan otobüsün bagajındaki 2 valizde 18,5 kilo skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, valizlerin sahibi olan Y.Y.T. ve M.G. isimli yolcuları gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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