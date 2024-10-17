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        Gaziantep'te, 18,5 kilo skunk ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        GAZİANTEP'te, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 18,5 kilo skunk ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 11:01 Güncelleme: 17.10.2024 - 11:05
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        Gaziantep'te, 18,5 kilo skunk ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        GAZİANTEP’te, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 18,5 kilo skunk ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında ihbar üzerine dün Nizip ilçesinde şehirler arası yolcu otobüsünü durdurdu. Arama yapılan otobüsün bagajındaki 2 valizde 18,5 kilo skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, valizlerin sahibi olan Y.Y.T. ve M.G. isimli yolcuları gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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