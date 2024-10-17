Bakan Memişoğlu: Sağlık hizmetleri ile ilgili eksiklerimizi tamamlayacağız (2)

'CERRAHOLARAK ÇALIŞTIĞIM YILLARI ÖZLEDİM'

Kilis temaslarının ardından Gaziantep'e gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret edip, Vali Kemal Çeber'den kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Bakan Memişoğlu daha sonra bir otelde düzenlenen Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği'nin 15’inci kongresine katıldı. Bakan Memişoğlu'nun yanı sıra kongrede Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, kurum müdürleri ve dernek üyesi olan çok sayıda doktor yer aldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, cerrahlığın önemli bir meslek olduğunu belirterek, kendisinin de cerrah olarak çalıştığı yılları özlediğini kaydetti.

'TÜRKİYE, DÜNYANIN NAKİL MERKEZİ HALİNE GELMİŞ DURUMDA' Türkiye'nin sağlıkta artık bilim ve teknoloji de üretmek zorunda olduğunu ifade eden Bakan Memişoğlu, "Bugün geldiğimiz noktada Türkiye 76 böbrek, 52 karaciğer, 15 kalp ve 2 akciğer nakil merkezi ile senede 5 bin nakille sadece bunların 1700'ün üzerinde karaciğer nakliyle hatta dünyada çoğu yerde yapılamayan çapraz nakillerle dünyanın nakil merkezi haline gelmiş durumdadır. Bu büyük bir özveri ve çaba, çalışkanlıkla oldu. Hepinize minnet duyuyorum. Dünyanın en iyi sağlık hizmetini ve bilgisini bilen ve onu bu millete hizmet olarak sunan ekipsiniz. Türkiye sağlıkta sadece hizmet tarafından değil; artık bilim ve teknoloji tarafında da üretmek zorunda. Yeni bir şey söylemek durumundayız. Bunun için çabalıyoruz. Sağlık bilgisini yönetmek, sağlık bilgisiyle ekonomik güç ve sosyal güç de elde etmek. Özellikle genç arkadaşların önde oturan idealist, kendisini adamış hocalarımızın çok daha ilerisine gideceğine eminim. Bizlerden çok daha iyi olacağınıza eminim" dedi.