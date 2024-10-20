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        Otomobilin çarptığı 8 yaşındaki bisikletli çocuk öldü, sürücü kaçtı

        GAZİANTEP'te, otomobilin çarptıktan sonra olay yerinden kaçtığı kazada bisikletli çocuk Doğan Dağ (8) yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 20:26 Güncelleme: 20.10.2024 - 20:30
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        Otomobilin çarptığı 8 yaşındaki bisikletli çocuk öldü, sürücü kaçtı
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        GAZİANTEP’te, otomobilin çarptıktan sonra olay yerinden kaçtığı kazada bisikletli çocuk Doğan Dağ (8) yaşamını yitirdi.

        Olay, akşam saatlerinde 75’inci Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bisikleti ile ilerleyen Doğan Dağ’a sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıp, kaçtı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde küçük Doğan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yakınları kaza yerine gelerek gözyaşı dökerken, Doğan’ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Polis, olayın ardından kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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