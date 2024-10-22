Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te, şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü

        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü Remzi Görünmez (50) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 11:21 Güncelleme: 22.10.2024 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te, şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde, şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü Remzi Görünmez (50) hayatını kaybetti.

        Kaza, sabah saatlerinde Gaziantep-Nurdağı otoyolunun 21’inci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne ilerleyen Remzi Görünmez yönetimindeki 06 FY 0778 plakalı beton mikseri şarampole devrildi. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri kaza yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerde çıkardığı Remzi Görünmez'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Görünmez'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yenidoğan çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu açıkladı
        Yenidoğan çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu açıkladı
        Cesedine vergi muafiyeti
        Cesedine vergi muafiyeti
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok
        Tehdide boyun eğmeyen Savcı’dan teşekkür
        Tehdide boyun eğmeyen Savcı’dan teşekkür
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Anne komşuda baba işte! Yaşları: 6, 4 ve 1! 3 çocuk yangın kurbanı!
        Anne komşuda baba işte! Yaşları: 6, 4 ve 1! 3 çocuk yangın kurbanı!
        Sol bek arıyor!
        Sol bek arıyor!
        Evlat vahşeti! Babası ile ağabeyini yaktı!
        Evlat vahşeti! Babası ile ağabeyini yaktı!
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        Asgari ücrette "hedef" tartışması
        Asgari ücrette "hedef" tartışması
        Şizofreni hastası genç, ailesini katletti: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Şizofreni hastası genç, ailesini katletti: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Gerçek aşkıyla ortaya çıktı
        Gerçek aşkıyla ortaya çıktı
        Trump'tan Putin'e: Benim ne kadar deli olduğumu bilir
        Trump'tan Putin'e: Benim ne kadar deli olduğumu bilir
        Partilere 5 milyar TL hazine yardımı
        Partilere 5 milyar TL hazine yardımı
        Dünyanın en eski 6 hastalığı
        Dünyanın en eski 6 hastalığı
        4 bölgede yağış var! İllerimizde hava durumu!
        4 bölgede yağış var! İllerimizde hava durumu!
        8 bin kişiye iş kapısı açılacak
        8 bin kişiye iş kapısı açılacak
        Narin Güran cinayeti soruşturmasında iddianame hazırlandı
        Narin Güran cinayeti soruşturmasında iddianame hazırlandı
        İsrail'den "sınırlı ateşkes" önerisi
        İsrail'den "sınırlı ateşkes" önerisi
        Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması!
        Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması!

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te devrilen tırın sürücüsü öldü
        Gaziantep'te devrilen tırın sürücüsü öldü
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da iki kadını darbettiği ileri sürülen profesör tutu...
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da iki kadını darbettiği ileri sürülen profesör tutu...
        Gaziantep'te meşelik alanda çıkan örtü yangını söndürüldü
        Gaziantep'te meşelik alanda çıkan örtü yangını söndürüldü
        Gazi hakimden "Elebaşı Gülen'in yargılanmasını, bizim hapishanelerde ölmesi...
        Gazi hakimden "Elebaşı Gülen'in yargılanmasını, bizim hapishanelerde ölmesi...
        Gaziantep Üniversitesinde "Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi" düzenlenece...
        Gaziantep Üniversitesinde "Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi" düzenlenece...
        Gaziantep'te "ENHANCER İş Dünyası Buluşmaları" etkinliği düzenlenecek
        Gaziantep'te "ENHANCER İş Dünyası Buluşmaları" etkinliği düzenlenecek