Gaziantep'te, şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü

Kaza, sabah saatlerinde Gaziantep-Nurdağı otoyolunun 21’inci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne ilerleyen Remzi Görünmez yönetimindeki 06 FY 0778 plakalı beton mikseri şarampole devrildi. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri kaza yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerde çıkardığı Remzi Görünmez'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Görünmez'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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