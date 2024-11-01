Bakan Bayraktar: Enerji alanında 3 tane Türkiye kurmuş olduk (2)

‘ELEKTRİKVE DOĞAL GAZ ALANINDA VERECEĞİMİZ DESTEK 1 TRİLYON TL’Yİ BULACAK’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanayi sitesindeki esnaf ile bir araya geldi. Bakan Bayraktar, daha sonra Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı ziyaret ederek kentteki çalışmalar ile ilgili bilgiler aldı. Bakan Bayraktar son olarak AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek partililer ile bir araya geldi.

AK Parti ziyaretinde konuşan Bakan Bayraktar, İsrail’in ortaya koyduğu akılalmaz bir zulmün Gazze’de devam ettiğini anlatarak, savaşın Lübnan’a sıçradığını ve yarın nereye geleceğinin bilinmez olduğu ifade etti. Böyle bir ortamda çok çalışmak gerektiğini belirten Bayraktar, şöyle konuştu: