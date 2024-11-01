Gaziantep FK – Göztepe: 2-1

Karşılaşmada başka gol olmadı ve müsabaka 2-1’lik ev sahibi takımın üstünlüğü ile sonuçlandı.

Süper Lig'in 11’inci haftasında Gaziantep FK sahasında konuk ettiği Göztepe’yi 2-1 mağlup etti.

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