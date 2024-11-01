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        Gaziantep FK – Göztepe: 2-1

        STAT: Gaziantep BüyükşehirHAKEMLER: Kadir Sağlam, Abdullah Bora Özkara, Suat GüzGAZİANTEP FK: Dioudis – Ertuğrul Ersoy (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 22:08 Güncelleme: 01.11.2024 - 22:08
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        Gaziantep FK – Göztepe: 2-1
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        STAT: Gaziantep Büyükşehir

        HAKEMLER: Kadir Sağlam, Abdullah Bora Özkara, Suat Güz

        GAZİANTEP FK: Dioudis – Ertuğrul Ersoy (Dk. 71 Kenan Kodro), Arda Kızıldağ, Bruno, Ndiaye, Mustafa Eskihellaç (Dk. 90 M’Bakata), Kozlowski (Dk. 84 Mandouki), Sorescu, Maxim (Dk. 71 Mirza Cihan), Lungoyi, Halil İbrahim Devrişoğlu (Dk. 84 Daubin)

        GÖZTEPE: Lis – Koray Günter (Dk. 84 İsmail Köybaşı), Heliton, Djlama Silva, Nazım Sangare (Dk 85 Nielsen), Bokele, Ahmed İldiz (Dk. 84 Miroshi), Victor Hugo (Dk. 85 Talha Altıkardeş), David Tijanic, Juan Da Silva, Fofana (Dk. 59 Matsuki)

        GOLLER: Dk. 77 Lungoyi, Dk. 81 Sorescu (P) (Gaziantep FK) - Dk. 63 Ahmed İldiz (Göztepe)

        SARI KARTLAR:Dioudis, Ndiaye (Gaziantep FK) - Fofana,Matsuki (Göztepe)

        Süper Lig'in 11’inci haftasında Gaziantep FK sahasında konuk ettiği Göztepe’yi 2-1 mağlup etti.

        24’üncü dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Mustafa Eskihellaç’ın ceza sahası dışından kaleye vurduğu şut üstten auta çıktı.

        31’inci dakikada sağ kanattan Maxim’in yerden kullandığı serbest vuruşta topun gelişine vuran Halil İbrahim Devrişoğlu’nun vuruşu kaleciden döndü.

        37’nci dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahası dışında topla buluşan Mustafa Eskihellaç’ın çaprazdan vuruşu az farkla auta çıktı.

        63’üncü dakikada sol kenardan Tijanic’in yerden pas olarak kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Ahmed İldiz’in çaprazdan vuruşu ağlara gitti:0-1

        69’uncu dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında topla buluşan Matsuki’nin rakiplerini geçerek ceza sahası içerisinden vurduğu şut kaleciden döndü.

        73’üncü dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Tijanic’in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Juan Da Silva’nın şutu kalecide kaldı.

        77’inci dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Mustafa Eskihellaç’ın ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Lungoyi’nin vuruşu ağlara gitti:1-1

        80’inci dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahası içerisine sokulan Halil Devrişoğlu Nazım Sangare’nin müdahalesi ile yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi.

        81’inci dakikada topun başına geçen Sorescu’nun penaltı vuruşu ağlara gitti: 2-1

        90+6'ıncı dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Matsuki'nin ceza sahası içerisine sokularak gönderdiği pasta müsait pozisyondaki Juan Da Silva'nın vuruşu üstten auta çıktı

        Karşılaşmada başka gol olmadı ve müsabaka 2-1’lik ev sahibi takımın üstünlüğü ile sonuçlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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