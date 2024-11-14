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        Köpeğe çarpmamak için ani manevra yaptı, takla atan otomobilde yaralandı

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yola çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yapmak isterken takla atan otomobilin sürücüsü Mehmet Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 19:59 Güncelleme: 14.11.2024 - 20:05
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        Köpeğe çarpmamak için ani manevra yaptı, takla atan otomobilde yaralandı
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        GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, yola çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yapmak isterken takla atan otomobilin sürücüsü Mehmet Y. (42) yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Nurdağı- Gaziantep Karayolunun 22’inci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne ilerleyen Mehmet Y. yönetimindeki 06 BZ 4053 plakalı otomobille Sakcagözü Mahallesi mevkisine geldiğinde aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca aracın kontrolünü kaybetti. Savrulan otomobil, bariyerlere çarparak devrildi. Kazayı görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri yaralanan sürücü Mehmet Y. ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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