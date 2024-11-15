Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Nurdağı'nda 60 köy evi, depremzedelere teslim edildi

        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde yapımı tamamlanan 65 köy evi, törenle hak sahiplerine teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 11:42 Güncelleme: 15.11.2024 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nurdağı'nda 60 köy evi, depremzedelere teslim edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde yapımı tamamlanan 65 köy evi, törenle hak sahiplerine teslim edildi.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde konut ve köy evi inşaatları sürüyor. Şu ana kadar 1900 konutun hak sahiplerine teslim edildiği ilçede, 1100 konut inşa ediliyor. 1600 köy evinden 600'ü tamamlanırken, Çakmak Mahallesi'nde 65 hak sahibine anahtar teslimi gerçekleştirildi. Bu sayı ile şu ana kadar 400 köy evi teslim edilmiş oldu.

        TÖRENDE DUYGUSAL ANLAR

        Teslim töreninde duygular anlar yaşanırken, Nurdağı Kaymakamı Nurullah Erciyas, "Çakmak Mahallesi'nde 65 hak sahibimize köy konutlarımızın anahtarlarını teslimini yapıyoruz. Hayırlı, olsun afiyette oturmayı nasip etsin. Nurdağı ilçe merkezi ve kırsal mahallelerimizle birlikte 1900 hak sahibine anahtar teslimini yaptık. Yıl sonuna kadar da bu sayıyı 3 bine tamamlayacağız. Kırsalda yapılacak 1600 köy evinde tamamlanan 600 köy evinden 400'ünün anahtar teslimi yapıldı. İlçemizde toplam hak sahibi sayımız 5 bin 900'dür. 2025 yılı sonu itibarıyla tüm hak sahiplerimize anahtar teslimi yapılarak konutlarına yerleşmiş olacaklardır. Bizlere desteklerini esirgemeyen tüm yetkililere teşekkürlerimizi arz ediyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Tunç: Denetimden çekinmeye, telaşa gerek yok
        Bakan Tunç: Denetimden çekinmeye, telaşa gerek yok
        "Yönetilen fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenecek"
        "Yönetilen fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenecek"
        Bir kadın daha... Baltalı vahşet!
        Bir kadın daha... Baltalı vahşet!
        Musk ve X'ten kaçanlar Bluesky'a geçti
        Musk ve X'ten kaçanlar Bluesky'a geçti
        TCMB anketinde enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB anketinde enflasyon beklentisi yükseldi
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        NYT yazdı: Musk İran'ın BM Daimi Temsilcisi ile görüştü
        NYT yazdı: Musk İran'ın BM Daimi Temsilcisi ile görüştü
        SGK'dan 5 yılda 148 milyar icra takibi
        SGK'dan 5 yılda 148 milyar icra takibi
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        Yataklarda av tüfeği bulundu! Köpek kulübesinden el bombası çıktı!
        Yataklarda av tüfeği bulundu! Köpek kulübesinden el bombası çıktı!
        Beşiktaş, kulübeden katkı alamıyor!
        Beşiktaş, kulübeden katkı alamıyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        St. Pauli kulübü X'i bıraktı
        St. Pauli kulübü X'i bıraktı
        4 kent için şiddetli yağmur uyarısı! 5 bölgede sağanak!
        4 kent için şiddetli yağmur uyarısı! 5 bölgede sağanak!
        Öldürülmeden önce katilinin adını verdi!
        Öldürülmeden önce katilinin adını verdi!
        Sağlıklı uyku pozisyonu nasıl olmalıdır?
        Sağlıklı uyku pozisyonu nasıl olmalıdır?
        Devekuşları gerçekten kafalarını kuma gömüyor mu?
        Devekuşları gerçekten kafalarını kuma gömüyor mu?
        Talisca için flaş transfer açıklaması!
        Talisca için flaş transfer açıklaması!

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te aranan hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te aranan hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te motosikletlere yönelik denetimler artırıldı
        Gaziantep'te motosikletlere yönelik denetimler artırıldı
        Gaziantep'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Gaziantep'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Gaziantep FK, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
        Gaziantep FK, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
        Köpeğe çarpmamak için ani manevra yaptı, takla atan otomobilde yaralandı
        Köpeğe çarpmamak için ani manevra yaptı, takla atan otomobilde yaralandı
        Gaziantep FK'de iç saha-dış saha "çelişkisi"
        Gaziantep FK'de iç saha-dış saha "çelişkisi"