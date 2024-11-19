Aracında ölü bulunan milletvekilinin kardeşi, toprağa verildi

İslahiye ilçesinde pastane işleten Mehmet Ali Kaya, dün akşam saatlerinde Burhaniye Mahallesi'nde otomobilinde ölü bulundu. Mehmet Ali Kaya için Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Gaziantep Valisi Kemal Çeber, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya ve yakınları katıldı. Kaya'nın cenazesi, kılınan namazın ardından İslahiye Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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