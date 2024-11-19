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        Aracında ölü bulunan milletvekilinin kardeşi, toprağa verildi

        DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya'nın, otomobilde ölü bulunan kardeşi Mehmet Ali Kaya (42), toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 17:01 Güncelleme: 19.11.2024 - 17:05
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        Aracında ölü bulunan milletvekilinin kardeşi, toprağa verildi
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        DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya'nın, otomobilde ölü bulunan kardeşi Mehmet Ali Kaya (42), toprağa verildi. Cenazeye DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da katıldı.

        İslahiye ilçesinde pastane işleten Mehmet Ali Kaya, dün akşam saatlerinde Burhaniye Mahallesi'nde otomobilinde ölü bulundu. Mehmet Ali Kaya için Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Gaziantep Valisi Kemal Çeber, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya ve yakınları katıldı. Kaya'nın cenazesi, kılınan namazın ardından İslahiye Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        Mehmet Ali Kaya'nın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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