Gaziantep'te 3 milyon 204 bin sentetik hap ile 27 kilo metamfetamin ele geçirildi
GAZİANTEP'te, Milli İstihbarat Teşkilatı ve polisin ortak operasyonunda 3 milyon 204 bin sentetik hap ile 27 kilo metamfetamin ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandı.
GAZİANTEP’te, Milli İstihbarat Teşkilatı ve polisin ortak operasyonunda 3 milyon 204 bin sentetik hap ile 27 kilo metamfetamin ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandı.
Gaziantep’te Milli İstihbarat Teşkilatı ile İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 adreste yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, ismi açıklanmayan şüphelilerin kullandığı 2 adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 3 milyon 204 bin sentetik hap ile 27 kilo metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekiplerin gözaltına aldığı 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
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