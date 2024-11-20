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        Gaziantep'te 3 milyon 204 bin sentetik hap ile 27 kilo metamfetamin ele geçirildi

        GAZİANTEP'te, Milli İstihbarat Teşkilatı ve polisin ortak operasyonunda 3 milyon 204 bin sentetik hap ile 27 kilo metamfetamin ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 15:49 Güncelleme: 20.11.2024 - 15:55
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        Gaziantep'te 3 milyon 204 bin sentetik hap ile 27 kilo metamfetamin ele geçirildi
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        GAZİANTEP’te, Milli İstihbarat Teşkilatı ve polisin ortak operasyonunda 3 milyon 204 bin sentetik hap ile 27 kilo metamfetamin ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandı.

        Gaziantep’te Milli İstihbarat Teşkilatı ile İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 adreste yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, ismi açıklanmayan şüphelilerin kullandığı 2 adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 3 milyon 204 bin sentetik hap ile 27 kilo metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekiplerin gözaltına aldığı 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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