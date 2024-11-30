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        Gaziantep'te PKK operasyonunda 2 tutuklama

        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 11:46 Güncelleme: 30.11.2024 - 11:50
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        Gaziantep'te PKK operasyonunda 2 tutuklama
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        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu A.D. ve B.M.'nin Nurdağı ilçesinde bulundukları adrese operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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