Gaziantep'te PKK operasyonunda 2 tutuklama

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu A.D. ve B.M.'nin Nurdağı ilçesinde bulundukları adrese operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.