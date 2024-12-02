45 metre yüksekteki vinçte oğlunun doğum gününü kutlayıp, namaz kıldı
GAZİANTEP'te, operatör Murat Kan, 45 metre yükseklikteki vincin üzerinde, oğlunun doğum gününü kutlayıp, ardından namaz kıldı.
GAZİANTEP'te, operatör Murat Kan, 45 metre yükseklikteki vincin üzerinde, oğlunun doğum gününü kutlayıp, ardından namaz kıldı. O anlar, çevredekiler tarafından görüntülendi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin etkilediği İslahiye ilçesinde, kontrollü yıkımı gerçekleştirilen binaların yeri, 'rezerv alan' ilan edildi. Rezerv alanındaki inşaatta kule vinç operatörü olarak çalışan Murat Kan, öğle ezanı okununca, vinci kıble yönüne doğru çevirdi. Yerden 45 metre yükseklikte namazını kılan operatör, oğlu Yusuf Turan Kan'ın 6'ncı doğum günü için hazırladığı balonları ve Türk bayrağını da vince astı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.
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