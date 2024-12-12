Türkiye'de doğan Suriyeli Asil: Ülkemi çok merak ediyorum

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesindeki konteyner kentte yaşayan Suriye uyruklu Asil Dip (11), "Çok mutluyum, akrabalarımız ve kuzenlerim orada. Ülkemi ve ailemin yaşadığı Hama'yı çok merak ediyorum" dedi.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Muhammed ve Mariam Dip çifti, Gaziantep'in İslahiye ilçesine yerleşti. İlçede inşaat işçiliği yaparak geçimini sağlayan Muhammed Dip ve ailesi, 6 Şubat depremlerinin ardından evlerinin ağır hasar almasından dolayı konteyner kentte yaşamaya başladı. Esad rejiminin devrilmesinin ardından konteyner kentte kutlamalar yapılırken, Dip çifti de çocukları ile birlikte Suriye'ye dönmeye karar verdi.

'HEYECANLI VE MUTLUYUM' Türkiye'de doğan ve ülkesine ilk defa gidecek olan Asil Dip, ülkesine dönmek için gün saydığını, anne ve babasının şehri Hama'yı görmek için sabırsızlandığını söyledi. Asil Dip, "Çok mutluyum, akrabalarımız ve kuzenlerim orada. Ülkemi ve ailemin yaşadığı Hama'yı çok merak ediyorum. Suriye'nin Hama kentinde yaşayan annem ve babam, savaştan kaçarak buraya yerleşmişler. Burada dünyaya gelmişim. Şimdi 11 yaşındayım. Esad'ın gitmesiyle Suriye'de barış sağlandı. Ben de hiç görmediğin memleketime gideceğim için heyecanlı ve mutluyum" dedi.