Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesinde tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırıldı

TÜRKİYE'nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, bu yıl 5 milyon 150 bin ziyaretçiyi ağırladı. Bu sayı ile tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırılırken, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Müdürü Celal Özsöyler, "Buraya gelen 5 milyon 150 bin ziyaretçinin yaklaşık yüzde 85'i çevre illerden ve ülkelerden geliyor" dedi.

350 türden 8 bin hayvanın barındığı Gaziantep Hayvanat Bahçesi; zürafa, fil, aslan, kaplan, ayı, zebra, yılan ve maymun gibi hayvanları görmek isteyenleri ağırlıyor. Yılın her dönemi ziyaretçi ağırlayan ama pandemi ve deprem nedeniyle ziyaretçi sayısı düşen Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde, bu yıl tüm zamanların rekoru kırıldı. 2024 yılında 5 milyon 150 bin kişi, dünyanın 4'üncü, Avrupa'nın 3'üncü, Türkiye'nin büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret etti.