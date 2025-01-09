Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde jandarmanın silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde jandarmanın silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonrası silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen A.K., T.K., A.K., A.N. ve Y.D.'nin Nurdağı ilçesindeki adreslerine operasyon düzenlendi. Şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 2 av tüfeği, 1 piyade tüfeği, 9 şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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