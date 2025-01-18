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        Evinde ölü bulundu; sahte içki iddiası

        GAZİANTEP'teSami Günebakan (52), evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 12:46 Güncelleme: 18.01.2025 - 12:50
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        Evinde ölü bulundu; sahte içki iddiası
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        GAZİANTEP'teSami Günebakan (52), evinde ölü bulundu. Günebakan'ın sahte içki nedeniyle öldüğü iddia edildi.

        Olay, gece saatlerinde Saçaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Sami Günebakan'a ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla eve giren ekipler, Günebakan'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Sahte içki kullandığı için öldüğü öne sürülen Günebakan'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

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