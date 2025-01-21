Parkta tabancayla yaralanan kadını, eski eşi vurmuş

GAZİANTEP'te parkta tabancayla ağır yaralanan Fatma Köklü'yü (39), eski eşi Mehmet Y.’nin vurduğu ortaya çıktı. Mehmet Y., saklandığı köy evinde yakalandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Gazikent Mahallesi'ndeki Celal Doğan Parkı'nda meydana geldi. Parkta oturan Fatma Köklü ile yanına gelen erkek arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Köklü tabancayla vuruldu. Fatma Köklü kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fatma Köklü, ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırdı. Tedavisi devam eden Köklü’nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KÖY EVİNDE YAKALANDI

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Fatma Köklü'nün eski eşi Mehmet Y. olduğunu tespit etti. Ekipler, şüphelinin saklanabileceği adresleri belirleyip baskınlar düzenledi. Mehmet Y., kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki bir köy evinde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet Y., adliyeye sevk edildi.