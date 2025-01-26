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        Tartıştığı kız kardeşlerini tabancayla vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

        GAZİANTEP'te, Suriyeli Muhammed El Şıh İsmail (26) tartıştığı kaz kardeşleri Hale El Şıh İsmail (18) ile Meryem El Şıh İsmail'i (28) tabanca ile vurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 17:39 Güncelleme: 26.01.2025 - 17:45
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        Tartıştığı kız kardeşlerini tabancayla vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
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        GAZİANTEP’te, Suriyeli Muhammed El Şıh İsmail (26) tartıştığı kaz kardeşleri Hale El Şıh İsmail (18) ile Meryem El Şıh İsmail’i (28) tabanca ile vurdu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hale Şıh İsmail yaşamını yitirdi.

        Olay, sabah saatlerinde Eyüp Sultan Mahallesi’nde meydana geldi. Muhammed el Şıh İsmail, ablası Meryem El Şıh İsmail’in evine gitti. Burada iki kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Muhammed El Şıh İsmail, yanında getirdiği tabanca ile kardeşleri Meryem El Şıh İsmail ile Hale El Şıh İsmail’e peş peşe ateş edip, kaçtı. Komşularının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Hale El Şıh İsmail, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Hale El Şıh İsmail’in cenazesi, otopsi işlemelerinin ardından Yeşilkent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        Olayın ardından kaçan Muhammed El Şıh İsmail’in yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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