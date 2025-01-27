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        Gelin-görümce aldıkları eğitim ve destekler ile şirket kurdu

        GAZİANTEP'te Semiye Ortasöz (31) ile görümcesi Elif Ortasöz (42), aldıkları eğitim ve hibe desteği ile kendi reklam şirketlerini kurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 11:04 Güncelleme: 27.01.2025 - 11:10
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        Gelin-görümce aldıkları eğitim ve destekler ile şirket kurdu
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        GAZİANTEP'te Semiye Ortasöz (31) ile görümcesi Elif Ortasöz (42), aldıkları eğitim ve hibe desteği ile kendi reklam şirketlerini kurdu. Gelin- görümce, kurdukları şirketle kişiye özel baskılı eşyalar, tabela, grafik tasarımı ve firmalara kurumsal reklam hizmeti veriyor.

        Özel sektörde çalışırken işten ayrılmak zorunda kalan Semiye Ortasöz ile ev kadını görümcesi Elif Ortasöz, birlikte iş yapmaya karar verdi. 2022 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sanat ve Meslek Eğitim Kursları'na kayıt yaptıran gelin ve görümce, 1 yıl boyunca grafik ve baskı tasarımı ile ilgili eğitim aldı. Eğitimlerini tamamlayan Semiye Ortasöz ile Elif Ortasöz, 2023 yılında kendi reklam şirketlerini kurarak, iş hayatına atıldı. Kendi ayakları üzerinde duran gelin-görümce daha sonra devlet destekli projelerden hibe ile baskı makinelerini alarak işlerini büyüttü. 2 yıldır hem hayatı hem işi paylaştıklarını söyleyen Elif ve Semiye Ortasöz, kişiye özel baskılı eşyalar, tabela, grafik tasarımı ve firmalara kurumsal reklam hizmeti veriyor.

        'ÇOK İYİ ANLAŞIYORUZ'

        Semiye Ortasöz, "Özel sektörde çalışırken çocuklarım oldu ve işten ayrılmak zorunda kaldım. Sonrasında kendi işimizi kurmak istedik. Görümcemin bu işlerle alakalı az da olsa bir deneyimi vardı. Sonra biz de birlikte reklam sektörüne girdik. Çalışmalar ve tasarım konusunda dışarıdan eğitim almak çok pahalıydı. Bizler de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin GASMEK merkezlerine başvurduk. Grafik ve baskı tasarımı ile ilgili eğitimler aldık. Sonra kendi şirketimizi açtık ve burada faaliyet gösteriyoruz. İş yerimizi açarken devlet desteklerinden de faydalandık. Baskı makinelerimizi hibe ile aldık. Görenler ve duyanlar çok şaşırıyorlar. 'Tartışıp kavga etmiyor musunuz' diye soranlar çok oluyor. İnsanlarda kalıplaşmış düşünceler var. 'Gelin ile görümce anlaşamaz' derler, insanlar anlaşmak istedikleri zaman her türlü anlaşabilirler. 10 yıldır birbirimizi tanıyoruz ve çok iyi anlaşıyoruz. Birimiz alev iken diğerimiz su oluyoruz" dedi.

        'BİRBİRİMİZİ TAMAMLIYORUZ'

        Elif Ortasöz de birbirlerini tamamladıklarını belirterek, "Daha önce ev hanımıydım ve bu tür programlara ilgim vardı. Daha sonra kardeşimin eşi, gelinimiz ile birlikte 1 yıl boyunca düzenli olarak kurslara devam ettik. Sonra kendi reklam firmamızı kurarak hayatı paylaştığımız gibi gelin-görümce olarak işi de paylaştık. İlk duyanlar hemen şaşırıyorlar, 'Kavga etmiyor musunuz' diye soranlar oluyor. Sadece işte değil, özel hayatlarımızda da birbirimize çok güzel destek olduğumuz için gayet iyi anlaşıyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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