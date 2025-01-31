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        6 yıl önce evinde ölü bulunmuştu; cinayeti eski eşinin sevgilisinin işlediği ortaya çıktı

        GAZİANTEP'te 6 yıl önce evinde ölü bulunan Cengiz Karademir'in (48), eski eşi E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 14:40 Güncelleme: 31.01.2025 - 14:45
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        6 yıl önce evinde ölü bulunmuştu; cinayeti eski eşinin sevgilisinin işlediği ortaya çıktı
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        GAZİANTEP'te 6 yıl önce evinde ölü bulunan Cengiz Karademir'in (48), eski eşi E.U.'nun sevgilisi Ş.A. tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

        Olay, 2019 yılında Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Cengiz Karademir’den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla eve gelen ekipler, içeriye girince Karademir'in cansız bedenini buldu. Soruşturmayı derinleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Karademir’in eski eşi E.U.’nun sevgilisi Ş.A. ile birlikte cinayetten 1 yıl sonra evini satıp Karabük'e taşındığı tespit etti.

        İstanbul ve Karabük'te yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan E.U., kızı N.K. ve Ş.A., polis ekipleri tarafından çapraz sorguya alındı. İfadeleri alınan şüpheliler, olay anında evde olmadıklarını söyledi. Ancak polis ekipleri teknik çalışma sonucu 3 şüphelinin de Cengiz Karademir'in cesedinin bulunduğu gün evde olduğunu belirledi. Bunun üzerinde Adli Tıp Kurumu’ndan istenen ek raporda Cengiz Karademir'in boğularak öldürüldüğü belirlendi.

        KIZI İTİRAF ETTİ

        Yapılan sorgu ve araştırmalarda Cengiz Karademir ile eski eşi E.U. arasında uzun zamandır maddi konularda anlaşmazlık bulunduğu ve kızı N.K.’nin annesinin sevgilisi Ş.A.'nın, babası Cengiz Karademir'i boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.U., Ş.A. ve N.K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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