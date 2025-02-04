Gaziantep'te, 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek

GAZİANTEP'te, deprem felaketinin 2'nci yıl dönümü nedeniyle 6 Şubat Perşembe günü kent genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilecek.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin 2'nci yıl dönümü dolayısı ile eğitime 1 gün ara verileceği belirtilerek şöyle denildi:

"06 Şubat 2023 tarihinde ilimizde meydana gelen deprem felaketinin yıl dönümü münasebetiyle 06 Şubat 2025 Perşembe günü eğitim ve öğretime ilimiz genelinde 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksamaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari düzeyde personel bulundurulması kaydıyla, anma programına katılacak, kabristan ziyareti yapacak kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar da 06 Şubat 2025 Perşembe günü (1 gün) idari izinli sayılacaktır."