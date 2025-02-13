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        Depremde ölen eşinin mezarını ziyaret edip, karanfil bırakarak Sevgililer Günü'nü kutladı

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde Bilgin Kartal (42), depremde hayatını kaybeden eşi İsa Kartal'ın (44) mezarını oğluyla birlikte ziyaret edip, karanfil bırakarak Sevgililer Günü'nü kutladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 12:49 Güncelleme: 13.02.2025 - 12:50
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        Depremde ölen eşinin mezarını ziyaret edip, karanfil bırakarak Sevgililer Günü'nü kutladı
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        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde Bilgin Kartal (42), depremde hayatını kaybeden eşi İsa Kartal’ın (44) mezarını oğluyla birlikte ziyaret edip, karanfil bırakarak Sevgililer Günü’nü kutladı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerden etkilenen İslahiye ilçesinde Yeni Mahalle’deki 5 katlı apartman da yıkıldı. Binada oturan İsa Kartal ile oğlu Hanifi Kaan (17) öldü, Bilgin Kartal ile oğlu Hüseyin ise kurtarıldı.

        ‘ONSUZ 3’ÜNCÜ SEVGİLİLER GÜNÜMÜZ’

        Depremin ardından konteynerde oğluyla yaşama tutunan Bilgin Kartal, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi, İslahiye Deprem Şehitliği'ne giderek eşinin mezarını ziyaret etti. Üzerinde fotoğrafı bulunan mezar taşını öpüp, karanfil bırakarak dua ettiği eşinin Sevgililer Günü’nü kutlayan Bilgin Kartal, "17 yıllık evliliğimizde her Sevgililer Günü’nü kutladık. 6 Şubat depreminde enkaz altında kalmıştık, eşime ve çocuklarıma seslendim ama duyan olmadı. Şimdi onsuz üçüncü Sevgililer Günümüz ama ömrüm yettikçe her 14 Şubat'ta mezarlığa gelerek Sevgililer Günü’nü kutlayacağım" dedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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