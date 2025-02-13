Depremde ölen eşinin mezarını ziyaret edip, karanfil bırakarak Sevgililer Günü'nü kutladı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde Bilgin Kartal (42), depremde hayatını kaybeden eşi İsa Kartal’ın (44) mezarını oğluyla birlikte ziyaret edip, karanfil bırakarak Sevgililer Günü’nü kutladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerden etkilenen İslahiye ilçesinde Yeni Mahalle’deki 5 katlı apartman da yıkıldı. Binada oturan İsa Kartal ile oğlu Hanifi Kaan (17) öldü, Bilgin Kartal ile oğlu Hüseyin ise kurtarıldı.

‘ONSUZ 3’ÜNCÜ SEVGİLİLER GÜNÜMÜZ’

Depremin ardından konteynerde oğluyla yaşama tutunan Bilgin Kartal, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi, İslahiye Deprem Şehitliği'ne giderek eşinin mezarını ziyaret etti. Üzerinde fotoğrafı bulunan mezar taşını öpüp, karanfil bırakarak dua ettiği eşinin Sevgililer Günü’nü kutlayan Bilgin Kartal, "17 yıllık evliliğimizde her Sevgililer Günü’nü kutladık. 6 Şubat depreminde enkaz altında kalmıştık, eşime ve çocuklarıma seslendim ama duyan olmadı. Şimdi onsuz üçüncü Sevgililer Günümüz ama ömrüm yettikçe her 14 Şubat'ta mezarlığa gelerek Sevgililer Günü’nü kutlayacağım" dedi.