Gaziantep'te hak sahiplerinin kalıcı konutlara yerleşmesinin ardından 8 konteyner kent kapatıldı

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin etkilediği Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hak sahiplerinin kalıcı konutlara yerleşmesiyle 11 konteyner kentten 8'i kapatıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihli depremlerin etkilediği İslahiye’de inşası tamamlanan 4 bin 563 kalıcı konutların hak sahiplerine teslim edilmesi ile birlikte 11 konteyner kentten 8’i boşaltılarak kapatıldı. Faal durumda olan 3 konteyner kentin de hak sahiplerinin kalıcı konutlarına taşınmasıyla kapatılması planlanıyor.

Depremlerin ilçede derin yaralar açtığını belirten İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, "Deprem sonrasında 26 bin depremzede vatandaşımızı kurulan konteyner kentlerde misafir ettik. 4 Şubat 2024 tarihinde AFAD’ın kuralarıyla birlikte başlayan sürecin akabinde 11 konteyner kentte ikamet eden vatandaşlarımızın çok büyük bölümü kalıcı konutlarımıza yerleştiler. İlçemizdeki 4 bin 563 kalıcı konutumuz tamamlandı. 11 konteyner kentten, 3 tanesi faal durumda, konteyner kentte kalan vatandaş sayımız 13 bine kadar düştü” dedi.