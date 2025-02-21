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        Bakan Kurum: Deprem bölgesinden asla ayrılmayacağız (3)

        NURDAĞIVE İSLAHİYE'DE İNCELEME YAPTIÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'teki temaslarının ardından Nurdağı ilçesine geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 21:39 Güncelleme: 21.02.2025 - 21:45
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        Bakan Kurum: Deprem bölgesinden asla ayrılmayacağız (3)
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        NURDAĞIVE İSLAHİYE'DE İNCELEME YAPTI

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'teki temaslarının ardından Nurdağı ilçesine geldi.

        Nurdağı Kaymakamlığında her iki ilçede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler alan Bakan Kurum, daha sonra Çakmak Mahallesi’nde yapılan köy evine yerleşen Emine ve Osman Özer çiftine misafir oldu.

        Bakan Kurum daha sonra İslâhiye ilçesine geçti. Bakan Kurum, Atatürk Mahallesi’nde yapımı devam eden kalıcı konutları inceleyerek yetkililerden bilgi alıp, bir aileye ziyaret etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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