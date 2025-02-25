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        Gaziantep'te iki grup arasında kavga: 1 ölü, 2 yaralı

        GAZİANTEP'te, iki grup arasında çıkan tabanca ve bıçaklı alacak kavgasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 08:57 Güncelleme: 25.02.2025 - 09:00
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        Gaziantep'te iki grup arasında kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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        GAZİANTEP’te, iki grup arasında çıkan tabanca ve bıçaklı alacak kavgasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Olay, gece geç saatlerde Güneykent Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet olan iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Ahmet Alkurt'un vücuduna isabet eden kurşunla, 2 kadın ise bıçakla yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. 3 yaralı, ilk müdahaleleri sonrası Gaziantep Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Alkurt, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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