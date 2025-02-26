Deprem bölgesinde ramazan hazırlığı

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat 2023 tarihli depremlerin etkilediği Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde depremzedeler, ramazan ayı için hazırlıklara başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği bölgelerden olan Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde felaketin yaraları sarılmaya devam ediyor. Depremin ardından bölgede 25 bin 766 konut yapımına başlandı. Yapımı ve kura çekimi tamamlanan konutlardan 7 bin 619'u, hak sahiplerine teslim edildi. Evlerine yerleşmek için gün sayan diğer depremzedeler konteyner kentlerde yaşamlarını sürdürürken, 6 Şubat'ın ardından gelecek 3'üncü ramazan ayı için depremzedeler hazırlıklara başladı. Her iki ilçede yıkılmayan ve sonradan yapılan prefabrik çarşılarda ise ramazan öncesi alışveriş hareketliliği yaşanıyor.

DEPREM BÖLGESİNDE 3'ÜNCÜ RAMAZAN

İslahiye ilçesindeki prefabrik dükkanda esnaflık yapan Serdar Temu, ramazan ayının yaklaşması ile birlikte işlerinde artış ve hareketlilik olduğunu söyledi. Özellikle kahvaltılık malzeme ile hurma satışlarının arttığını ifade eden Temu, "Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte esnaf olarak deprem bölgesinde bizlerde de hareketlilik başladı. Ramazan ile ilgili hazırlıklarımız da başladı. Hurma çeşitlerimiz, hoşaflık kayısı çeşitlerimiz, kuru üzüm çeşitleri gibi birçok ürünlerimizi tezgahlarımıza indirdik. Ramazan bereketiyle gelsin" dedi. Alışverişe çıkan Mustafa Şanlı, depremin ardından yavaş yavaş toparlanmaya çalıştıklarını belirterek, "Ramazan ayı geldi. Deprem bölgesinde üçüncü ramazan ayımızı yaşayacağız. Evimizin ramazan ihtiyaçlarını karşılamak için alışverişe çıktık. Depremsiz, hayırlı ramazanlar olsun. Deprem burada çok zor geçti. Depremin yaralarını sarıyoruz, toparlanıyoruz. Devletimiz, milletimiz var olsun; yardımlarını bu bölgelerden eksik etmediler" diye konuştu.

KALICI KONUT VE KONTEYNERDE HAZIRLIK

Depremin ardından ailesinden çok sayıda kişiyi kaybeden ve konteynerde yaşayan Hülya Yıldırım ise "Depremde birçok yakınımı kaybettim ve şu anda konteyner kentte yaşıyorum. Üçüncü ramazan ayına giriyoruz. Eşim, ben, annem, babam ve 5 çocuğumla ramazan hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah konteyner kentte son ramazan ayını geçiririz" dedi. Kura çekiminin ardından hak sahibi olduğu konuta yerleşen Aydın Özçakmak, "Bu depremin ardından yaşayacağımız üçüncü ramazan ayı olacak. Daha önce iki ramazan ayı ve bayramı konteyner kentte geçirmiştik. Bu yıl evimizde ramazan ayına girdiğimiz için çok mutluyuz. Ramazan hazırlıklarımız başladı. Eski ramazanlar gibi olmasa da toparlanmaya çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra depremsiz ve mutlu ramazanlar, bayramlar yaşarız" diye konuştu.