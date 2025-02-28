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        Gaziantep'te, bakımı yapılan akaryakıt tankerinde patlama: 2 ölü, 3 yaralı

        GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, bakımı yapılan akaryakıt tankerinde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada Mehmet Horuz (45) ile Alperen Kılıçparlar (17) yaşamını yitirdi, 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 12:24 Güncelleme: 28.02.2025 - 12:30
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        Gaziantep'te, bakımı yapılan akaryakıt tankerinde patlama: 2 ölü, 3 yaralı
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        GAZİANTEP’in Nizip ilçesinde, bakımı yapılan akaryakıt tankerinde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada Mehmet Horuz (45) ile Alperen Kılıçparlar (17) yaşamını yitirdi, 1’i ağır, 3 kişi yaralandı. Patlamada ayrıca bölgede bulunan 3 araç ile 8 iş yerinde de hasar oluştu.

        Olay, öğle saatlerinde İstasyon Mahallesi’ndeki Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Bakım için tamirhaneye getirilen akaryakıt tankerinde oksijen kaynağı ile kesim yapılırken gaz sıkışması nedeniyle patlama oldu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde tankerin bakımını yapan Mehmet Horuz ve Alperen Kılıçparlar’ın yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin de yaralandığını belirledi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaşamını yitirenlerin cenazeleri olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Öte yandan patlama nedeniyle, bölgede park halindeki 3 araç ve 8 iş yerinde hasar meydana geldi.

        VALİ ÇEBER’DEN AÇIKLAMA

        Konu ile ilgili Gaziantep Valisi Kemal Çeber sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çeber, patlamanın gaz sıkışması sonucu meydana geldiğini belirterek, "Nizip Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir tamirhanede bir tankerin oksijen kaynağı ile kesilmesi esnasında tanker içerisinde sıkışan gazın patlaması neticesinde maalesef olay yerinde bulunan 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, biri ağır 3 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavilerine başlanmıştır. Olay yeri inceleme ekiplerimiz araştırmalarına devam etmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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