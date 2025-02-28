Emevi Camii'nin halıları serildi

SURİYE’nin başkenti Şam’daki Emevi Camii’nin halıları serilerek ilk teravih namazına yetiştirildi.

2011 yılında iç savaşı başladığı Türkiye'nin güney komşusu Suriye'de, muhaliflerin geçen yıl 7 Aralık'ta başkent Şam'da kontrolü sağlanmasının ardından Baas rejimi sona erdi. Ülkede yeni yönetim oluşturulurken, zorunlu göç etmek zorunda kalan birçok kişi de yıllar sonra evlerine dönmeye başladı. Suriye'nin simgeleri arasında yer alan Şam'da bulunan Emevi Camii'nin yıpranan taban halılarının değiştirilmesi yönünde kamuoyunda oluşan talep üzerine, en çok makine halısı üretiminin yapıldığı Gaziantep'te çalışma başlatıldı. Kent yöneticileri, halı sektörü temsilcileri, akademisyenler ve müftülük yetkililerinin de aralarında bulunduğu ekip, ilk olarak Suriye'ye giderek Emevi Camii'nde inceleme yaptı ve Suriyeli yerel yönetici ve kanaat önderlerinden fikirler aldı. Suriye'de ölçüm, renk ve dokuya ilişkin mutabakatın ardından Emevi Camii'nin zemini için bordo ve saf aralıkları sarı desenli halının üretimine başlandı. Bir ay süren çalışmaların ardından üretilen halılar, tamamlandıktan sonra Şam’a gönderildi.

İLK TERAVİH İÇİN YETİŞTİRİLDİ

Ramazan ayının ilk teravih namazında üzerinde ibadet edilmesi hedeflenen halıların son üretilen kısımları bugün cami içerisine yerleştirildi. Halıların serilmesi için bir heyet, Şam’a gitti. Heyette İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, milletvekilleri ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yer aldı. Heyet, camide halıların serilmesi sürecine eşlik etti. Halıların yerleştirilmesi sonrası cami, ramazan ayının ilk teravih namazı için hazır hale getirildi. Yeni halılarda ilk cuma namazı kılındı.

Heyet, çalışmaların ardından Şam Valisi Mahir Mervan’ı ziyaret etti. Görüşmede, iki şehir arasındaki iş birliği, belediyecilik alanında yapılacak ortak çalışmalar ve teknik destek sağlanması konuları ele alındı.

‘BÜYÜK HUZUR YAŞIYORUZ’

Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Fatma Şahin, halıları ilk teravihe yetiştirdikleri için huzurlu olduklarını söyleyerek, "Halıcılar Birliği'ne çok teşekkür ediyorum. Daha önce böyle bir talep gelmişti halıların yenilenmesiyle alakalı. Dünyanın halısını üreten Halıcılar Birliği'nin merkezi olan Gaziantep’te, Halıcılar Birliği dedi ki; ‘Buna biz talibiz.’ Rengini çalıştılar, desenini çalıştılar, alternatifleri çalıştılar. İki tarafın onayıyla ortak bir renk, ortak bir desen oluştu. Tabii çok kısa sürede bunun üretilmesi lazımdı. Yüzde yüz yün, çok özel bir ürün. Hemen ipliği üretildi, hemen hızlı bir şekilde Gaziantep'e getirildi. Dokuma tezgâhları çalıştı. Bizim bir sözümüz vardı; teravihe yetiştirmek. Teravihe yetiştirmenin büyük mutluluğunu ve huzurunu yaşıyorum. Rabb’im kılınan bütün namazları, duaları, ibadetleri kabul buyursun. Yapılan bütün duaları kabul buyursun. Bölge huzura, mutluluğa, kardeşliğe ulaşsın diyorum. Hayırlı ramazanlar diliyorum. Şam ve Halep, tarihsel bağlarımızın güçlü olduğu şehirler. Kardeşlik hukukunu güncellemek ve ortak projeler geliştirmek için buradayız. Belediyecilik anlamında altyapıdan üstyapıya kadar her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.