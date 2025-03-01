Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonunda 30 tutuklama

        GAZİANTEP'tebilişim sistemleri aracılığı ile vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 39 şüpheliden 30'u tutuklandı, diğerleri serbest kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 12:17 Güncelleme: 01.03.2025 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonunda 30 tutuklama
        ABONE OL

        GAZİANTEP'tebilişim sistemleri aracılığı ile vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 39 şüpheliden 30'u tutuklandı, diğerleri serbest kaldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kullandıkları bilişim sistemleri aracılığı ile vatandaşları dolandıran şüphelileri takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 39 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin tamamı gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 130 bin 700 TL, 290 avro ve başkasına ait kimlik kartları ele ile 3 tabanca, 2 tüfek, bir miktar uyuşturucu ve dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 39 şüpheliden 30'u nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        CANLI | Beşiktaş'ta Divan Kurulu
        CANLI | Beşiktaş'ta Divan Kurulu
        Trump-Zelenskiy tartışması nasıl yankılandı?
        Trump-Zelenskiy tartışması nasıl yankılandı?
        Beyaz Saray'da tarihi tartışma
        Beyaz Saray'da tarihi tartışma
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi
        Solskjaer kararını verdi!
        Solskjaer kararını verdi!
        Kendisini reddeden kadının yüzüne kezzap döktü!
        Kendisini reddeden kadının yüzüne kezzap döktü!
        2 çocuk babası 'kan davası' kurbanı!
        2 çocuk babası 'kan davası' kurbanı!
        İş insanına bıçaklı saldırı girişimi! Dubalı savunma
        İş insanına bıçaklı saldırı girişimi! Dubalı savunma
        Ölümüyle ilgili açıklama
        Ölümüyle ilgili açıklama
        Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti!
        Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti!
        Korkunç ölüm! Genç kadın 14. kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı!
        Korkunç ölüm! Genç kadın 14. kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı!
        Askerlik borçlanması avantajlı mıdır?
        Askerlik borçlanması avantajlı mıdır?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sahurdan iftara enerjik kalmanın sırları!
        Sahurdan iftara enerjik kalmanın sırları!
        Merkez Bankası'ndan döviz kredilerinde sıkılaşma adımı
        Merkez Bankası'ndan döviz kredilerinde sıkılaşma adımı
        Uzaya biletleri hazır
        Uzaya biletleri hazır
        Oscar’ı kim kazanır?
        Oscar’ı kim kazanır?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Emevi Camii'nin halıları serildi
        Emevi Camii'nin halıları serildi
        Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        GÜNCELLEME 3 - Gaziantep'te yakıt tankerinin patlaması sonucu 2 kişi öldü,...
        GÜNCELLEME 3 - Gaziantep'te yakıt tankerinin patlaması sonucu 2 kişi öldü,...
        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Araban'da depremde yıkılan 3 cami yeniden yapılarak ibadete açıldı
        Araban'da depremde yıkılan 3 cami yeniden yapılarak ibadete açıldı
        Gaziantep'te "Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim Uygulama...
        Gaziantep'te "Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim Uygulama...