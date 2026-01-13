Gaziantepli 65 yaşındaki Zeliha teyze İngilizce öğrenme azmiyle örnek oluyor

Gaziantep'te yaşayan 65 yaşındaki Zeliha Çelik, yurt dışındaki çocukları ve torunlarıyla İngilizce sohbet etmek için kursta eğitim alıyor.

Şahinbey Belediyesine bağlı Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu Spor ve Kültür Merkezi'nde açılan İngilizce kursuna yazılan 4 çocuk annesi ve 5 torun sahibi Zeliha Çelik, akıcı İngilizce konuşmak için eğitim sıralarına yeniden oturdu.

Yaklaşık 3 aydır eğitim alan ve azmiyle kurs arkadaşlarına örnek olan Çelik, kısa sürede dilini geliştirmeyi başardı.

- "İçimde öğrenme isteği var"

Çelik, yaptığı açıklamada, öğretmenlerinin ve sıra arkadaşlarının kendisine çok yardımcı olduğunu söyledi.

Öğrenmenin yaşının olmadığına dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Kurs hocası idealist birisi. Bize karşı çok fedakar. Bizimle iyi anlaşıyor ve iyi öğretiyor. Bize ayrıca ödev veriyor. Biz de o ödevleri yapıyoruz. Dört çocuğum var ve onlar da bana dil öğrenmem konusunda destek oluyor. Komşularım da destek veriyor. İngilizce öğrenmek iyidir. 'Kursta ne işin var?' diyeni daha görmedim. Benim de içimde öğrenme isteği var. Ailemde okuyan insan çok. Eğitim ailemde olduğu için ben de geri kalmak istemedim."

İngilizcenin öğrenilmesi kolay bir dil olduğunu dile getiren Çelik, "Pratik yapmak istiyorum. Daha yeniyim. Yaşım da küçük değil. Zamanla konuşacağıma da inanıyorum. Kursu bırakmayacağım, sürekli devam edeceğim, tekrar edip unutmayacağım. Daha önce Arapça kursuna da gitmiştim. Onu da biliyorum." dedi.

- "Gayreti takdire şayan"

İngilizce öğretmeni Aysun Alpaslan ise Çelik'in isteğinin örnek olduğunu belirterek, "İlerleyen yaşına rağmen büyük bir azimle derslere katılıyor. Dersteki gayreti ve azmi açıkçası takdire şayan. Evde ekstra çalışıyor, kendi cümlelerini kurup teyit ediyor." diye konuştu.

Kursiyerlerden Zuhal Bozan da Çelik'in kendileri için motivasyon kaynağı olduğunu anlatarak, "'O yapabiliyorsa ben de yaparım.' dedim. Hepimiz için güzel bir örnek." ifadesini kullandı.