Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantepli 65 yaşındaki Zeliha teyze İngilizce öğrenme azmiyle örnek oluyor

        Gaziantep'te yaşayan 65 yaşındaki Zeliha Çelik, yurt dışındaki çocukları ve torunlarıyla İngilizce sohbet etmek için kursta eğitim alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 11:01 Güncelleme: 13.01.2026 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantepli 65 yaşındaki Zeliha teyze İngilizce öğrenme azmiyle örnek oluyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'te yaşayan 65 yaşındaki Zeliha Çelik, yurt dışındaki çocukları ve torunlarıyla İngilizce sohbet etmek için kursta eğitim alıyor.

        Şahinbey Belediyesine bağlı Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu Spor ve Kültür Merkezi'nde açılan İngilizce kursuna yazılan 4 çocuk annesi ve 5 torun sahibi Zeliha Çelik, akıcı İngilizce konuşmak için eğitim sıralarına yeniden oturdu.

        Yaklaşık 3 aydır eğitim alan ve azmiyle kurs arkadaşlarına örnek olan Çelik, kısa sürede dilini geliştirmeyi başardı.

        - "İçimde öğrenme isteği var"

        Çelik, yaptığı açıklamada, öğretmenlerinin ve sıra arkadaşlarının kendisine çok yardımcı olduğunu söyledi.

        Öğrenmenin yaşının olmadığına dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

        "Kurs hocası idealist birisi. Bize karşı çok fedakar. Bizimle iyi anlaşıyor ve iyi öğretiyor. Bize ayrıca ödev veriyor. Biz de o ödevleri yapıyoruz. Dört çocuğum var ve onlar da bana dil öğrenmem konusunda destek oluyor. Komşularım da destek veriyor. İngilizce öğrenmek iyidir. 'Kursta ne işin var?' diyeni daha görmedim. Benim de içimde öğrenme isteği var. Ailemde okuyan insan çok. Eğitim ailemde olduğu için ben de geri kalmak istemedim."

        İngilizcenin öğrenilmesi kolay bir dil olduğunu dile getiren Çelik, "Pratik yapmak istiyorum. Daha yeniyim. Yaşım da küçük değil. Zamanla konuşacağıma da inanıyorum. Kursu bırakmayacağım, sürekli devam edeceğim, tekrar edip unutmayacağım. Daha önce Arapça kursuna da gitmiştim. Onu da biliyorum." dedi.

        - "Gayreti takdire şayan"

        İngilizce öğretmeni Aysun Alpaslan ise Çelik'in isteğinin örnek olduğunu belirterek, "İlerleyen yaşına rağmen büyük bir azimle derslere katılıyor. Dersteki gayreti ve azmi açıkçası takdire şayan. Evde ekstra çalışıyor, kendi cümlelerini kurup teyit ediyor." diye konuştu.

        Kursiyerlerden Zuhal Bozan da Çelik'in kendileri için motivasyon kaynağı olduğunu anlatarak, "'O yapabiliyorsa ben de yaparım.' dedim. Hepimiz için güzel bir örnek." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Beyaz Saray'dan dikkat çeken Grönland paylaşımı
        Beyaz Saray'dan dikkat çeken Grönland paylaşımı
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        Eskort siteleri üzerinden lüks otellere servis! İstanbul’da fuhuş operasyonu!
        Eskort siteleri üzerinden lüks otellere servis! İstanbul’da fuhuş operasyonu!
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Baba ile oğlunu böyle vurdular! Birisi kurtarılamadı!
        Baba ile oğlunu böyle vurdular! Birisi kurtarılamadı!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Turist olarak geldi 3 günde 3 kişiyi soydu!
        Turist olarak geldi 3 günde 3 kişiyi soydu!
        "Korkmuyoruz"
        "Korkmuyoruz"
        Galatasaray'dan Onyedika bombası!
        Galatasaray'dan Onyedika bombası!
        Tuğçe, 21 yaşında... Önce mesaj sonra kurşun yağmuru!
        Tuğçe, 21 yaşında... Önce mesaj sonra kurşun yağmuru!
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Silahla vurulmuş olarak bulundu... Gelinlikle veda!
        Silahla vurulmuş olarak bulundu... Gelinlikle veda!
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        Bir hafta neden 7 günden oluşur?
        Bir hafta neden 7 günden oluşur?
        "Işık hızıyla kabul ettim"
        "Işık hızıyla kabul ettim"
        İşverene 2 puanlık prim desteği
        İşverene 2 puanlık prim desteği
        30 il için alarm! Kar yağışı, sağanak yağmur ve fırtına
        30 il için alarm! Kar yağışı, sağanak yağmur ve fırtına

        Benzer Haberler

        Prof. Dr. Şirikçi: "İnme, erken müdahale ile kalıcı hasar bırakmadan tedavi...
        Prof. Dr. Şirikçi: "İnme, erken müdahale ile kalıcı hasar bırakmadan tedavi...
        GİBTÜ öğrencilerinden görme engelli annelere özel proje Görme engelliler iç...
        GİBTÜ öğrencilerinden görme engelli annelere özel proje Görme engelliler iç...
        AK Partili Bozgeyik'in paylaşımı viral oldu
        AK Partili Bozgeyik'in paylaşımı viral oldu
        Gaziantep'te hakkında 15 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Gaziantep'te hakkında 15 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Gaziantep'te 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 3 zanlı tutuklandı
        Gaziantep'te 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 3 zanlı tutuklandı
        Gaziantep'te 17 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgada 3 tutu...
        Gaziantep'te 17 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgada 3 tutu...