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        Bakan Işıkhan: Tüm vatandaşlarımız sıcak yuvalarına ve iş yerlerine kavuşana kadar çalışacağız (2)

        DEPREMBÖLGESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDUÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, depremlerin en çok etkilediği bölgelerden olan Nurdağı ve İslahiye ilçelerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 16:02 Güncelleme: 04.03.2025 - 16:05
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        Bakan Işıkhan: Tüm vatandaşlarımız sıcak yuvalarına ve iş yerlerine kavuşana kadar çalışacağız (2)
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        DEPREMBÖLGESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, depremlerin en çok etkilediği bölgelerden olan Nurdağı ve İslahiye ilçelerini ziyaret etti. Nurdağı Kaymakamlığı'nda ilçede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Işıkhan, TOKİ Konutları’nda incelemede bulunarak evlerine yerleşen aileye misafir oldu. Işıkhan daha sonra çarşıda vatandaşlarla sohbet edip, esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Bakan Işıkhan, ardından İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu'dan ilçe ile ilgili bilgi aldıktan sonra Atatürk Mahallesi'nde yapımı devam eden kalıcı konutları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Işıkhan daha sonra evine yeni yerleşen Şaban ve Ayşe Erdoğan çiftine misafir oldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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