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        Polis memuru, 'alacak' tartışmasında 2 kardeşini tabancasıyla vurdu

        GAZİANTEP'te, polis memuru Mesut K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 13:16 Güncelleme: 06.03.2025 - 13:20
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        Polis memuru, 'alacak' tartışmasında 2 kardeşini tabancasıyla vurdu
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        GAZİANTEP’te, polis memuru Mesut K. (52) alacak nedeniyle tartıştığı kardeşleri Mehmet (38) ve Murat K.’yi (49) beylik tabancasıyla vurdu. Mesut K. gözaltına alınırken, kardeşleri ise hastaneye kaldırıldı.

        Olay, öğle saatlerinde Pancarlı Mahallesi’ndeki taksi durağı önünde meydana geldi. Polis memuru Mesut K. ile taksicilik yapan kardeşleri Mehmet ve Murat K. arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Mesut K., yanındaki beylik tabancasıyla 2 kardeşine ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği 2 kardeş yere yığıldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, ilk müdahalenin ardından ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli polis memuru ise gözaltına alındı.

        Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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