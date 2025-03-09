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        Gaziantep'te akaryakıt tankeri devrildi: 2 yaralı

        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, devrilen akaryakıt tankerindeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 12:21 Güncelleme: 09.03.2025 - 12:25
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        Gaziantep'te akaryakıt tankeri devrildi: 2 yaralı
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        GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde, devrilen akaryakıt tankerindeki 2 kişi yaralandı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Nurdağı-Bahçe kara yolunun 7’nci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Ünal Y.'nin (51) kontrolünü yitirdiği 27 AVT 64 plakalı akaryakıt yüklü tanker, devrildi. Kazada, Mehmet Ünal Y. ve yanındaki Burak Turgut Y. yaralandı, 20 bin litre akaryakıt ise yola döküldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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