Gaziantep'te akaryakıt tankeri devrildi: 2 yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde Nurdağı-Bahçe kara yolunun 7’nci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Ünal Y.'nin (51) kontrolünü yitirdiği 27 AVT 64 plakalı akaryakıt yüklü tanker, devrildi. Kazada, Mehmet Ünal Y. ve yanındaki Burak Turgut Y. yaralandı, 20 bin litre akaryakıt ise yola döküldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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