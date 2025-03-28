Gaziantep'te 2 bin 823 depremzede aile, bayramı evlerinde geçirecek

GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan kalıcı konutlara yerleşen 2 bin 823 depremzede aile, Ramazan Bayramı’nı yeni evlerinde geçirecek.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerden etkilenen Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, depremzedeler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ilçe merkezinde 4 bin 200, kırsalda 1300 olmak üzere 5 bin 500 kalıcı konut ve köy evi planlandı. Yapımı tamamlanan 4 bin konutun anahtarları, kura çekimlerinin ardından hak sahiplerine teslim edildi. Şu ana kadar anahtarını alan 2 bin 823 depremzede aile, TOKİ tarafından yapılan kalıcı konutlarına ve köy evlerine yerleşti.

Atatürk Mahallesi’ndeki yeni evlerine yerleşen ve depremden sonra ilk kez Ramazan Bayramı’nı evlerinde geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen 5 çocuk annesi İslim Karakuş (44), "Depremde yıkılan evimizde aile olarak sağ kurtulduk ama 8 yakınımızı kaybettik. Bu bizim evimizde ilk bayramımız olacak. Depremin ardından, ilk bayramı çadırda, diğer bayramları ise konteynerde geçirdik. Şimdi kendi evimizde bayrama gireceğimiz için çok mutluyuz" dedi.