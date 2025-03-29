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        Gaziantep'te 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 20:55 Güncelleme: 29.03.2025 - 21:00
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        Gaziantep'te 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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        GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesinde meydana geldi. Nurdağı yönüne ilerleyen A.M.C. (24) yönetimindeki 06 BUS 642 plakalı otomobil, F.K. (48) yönetimindeki idaresindeki 27 AUK 226 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerdeki M.C.Ö. (24) ve M.E. (20) yaralanırken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbarla gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri yaralıları ilk müdahaleyi yapıp, ardından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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