Meslektaşları, hasta yakını tarafından öldürülen doktoru andı

GAZİANTEP'te, görevi başındayken hasta yakınının bıçakladığı doktor Ersin Arslan (33), ölümünün 13'üncü yıl dönümünde meslektaşları tarafından anıldı.

Doktor Ersin Arslan, görev yaptığı Gaziantep Devlet Hastanesi'nde 17 Nisan 2012'de, hasta yakının bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Doktor Arslan için adının verildiği hastanenin ek binası önünde, ölümünün 13'üncü yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi. Hastane yönetiminin organize ettiği programa doktorlar, hemşireler ve hastane çalışanları katılırken, sağlıkta şiddetin son bulması için sloganlar da atıldı.

'UNUTMADIK UNUTTURMAYACAĞIZ'

Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ayşe Fulya Özkanlı, Ersin Arslan'ın ölümünün ülke için çok büyük kayıp olduğunu ifade ederek, "Unutmadık, unutturmayacağız. O gün Ersin Aslan’a vurulan bıçak, sadece ona değil bu ülkenin sağlık kalbine de vurulmuştur. O ki bir cana daha hayat vermek için, canla başla koşarken çok acımasızca ve kalleşçe şehit edildi. Daha hayatının baharındaydı. Yaşasaydı belki de bugün yüzlerce binlerce cana daha hayat verecekti. Ersin Arslan bunu kesinlikle hak etmedi. O mesleğine aşık, görevini her şeyin üzerinde gören bir doktordu. Biz mesai arkadaşları, sağlık çalışanları ve sevenleri olarak onu asla unutmayacağız ve unutturmayacağız" diye konuştu.