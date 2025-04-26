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        Gaziantep'te FETÖ'den 1 tutuklama

        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde FETÖ'den kesinleşmiş hapis cezası T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 11:54 Güncelleme: 26.04.2025 - 12:00
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        Gaziantep'te FETÖ'den 1 tutuklama
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        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde FETÖ'den kesinleşmiş hapis cezası T.Ö.A. yakalanıp, tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ö.A.'yı düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan T.Ö.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. T.Ö.A., çıkarıldığı hakimlikçe 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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