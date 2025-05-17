Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Halı fabrikasında buhar kazanı patladı; 7 yaralı

        GAZİANTEP'te bir halı fabrikasında buhar kazanının patlaması sonucu 7 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 12:10 Güncelleme: 17.05.2025 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Halı fabrikasında buhar kazanı patladı; 7 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        GAZİANTEP'te bir halı fabrikasında buhar kazanının patlaması sonucu 7 işçi yaralandı.

        Olay, öğle saatlerinde, 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde bir halı fabrikasında meydana geldi. Fabrikadaki buhar kazanı, bilinmeyen nedenle patladı. Şiddetli patlamanın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan 7 işçi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Patlamanın ardından fabrikada çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Fabrikanın duvarlarının yıkıldığı patlamada, park halindeki 3 araçta da hasar oluştu.

        Patlamanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kremlin'den "Putin-Zelenskiy görüşmesi" açıklaması
        Kremlin'den "Putin-Zelenskiy görüşmesi" açıklaması
        İş insanına tehdit iş yerini kurşunlama! Kadın tetikçi!
        İş insanına tehdit iş yerini kurşunlama! Kadın tetikçi!
        Adı: Poyraz... Ağırlığı: 1.5 Ton! Fiyatı cep yakıyor!
        Adı: Poyraz... Ağırlığı: 1.5 Ton! Fiyatı cep yakıyor!
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        Pınar'ı döve döve öldüren caniden şaşırtan savunma!
        Pınar'ı döve döve öldüren caniden şaşırtan savunma!
        Beşiktaş'ta Jonas Wind sesleri
        Beşiktaş'ta Jonas Wind sesleri
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        Nereden çıktı bu elbise yasağı?
        Nereden çıktı bu elbise yasağı?
        İşte en çok kazanan sporcular!
        İşte en çok kazanan sporcular!
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 3 bölgeye dikkat! 19 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 3 bölgeye dikkat! 19 kent için "sarı" alarm!
        Neden uğur böceğinin şans getirdiğine inanılır?
        Neden uğur böceğinin şans getirdiğine inanılır?
        Birkin kahkül modeli geri döndü
        Birkin kahkül modeli geri döndü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kidman sarılması
        Kidman sarılması
        Danıştay'dan yemek kartı kararı!
        Danıştay'dan yemek kartı kararı!
        İsrail ordusu Gazze'de 'kalıcı işgal' için saldırı başlattı
        İsrail ordusu Gazze'de 'kalıcı işgal' için saldırı başlattı

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te fabrikanın buhar kazanında meydana gelen patlamada 7 işçi yara...
        Gaziantep'te fabrikanın buhar kazanında meydana gelen patlamada 7 işçi yara...
        Gaziantep'te 33 engelli bir günlük askerlik sevinci yaşadı
        Gaziantep'te 33 engelli bir günlük askerlik sevinci yaşadı
        Bakan Göktaş, Aile Festivali'nde konuştu:
        Bakan Göktaş, Aile Festivali'nde konuştu:
        Gaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarını devam etti
        Gaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarını devam etti
        Bakan Göktaş: Bir milleti, bir ve beraber kılan güçlü aile yapısıdır (2)
        Bakan Göktaş: Bir milleti, bir ve beraber kılan güçlü aile yapısıdır (2)
        GAÜN'de Hemşirelik Haftası Sempozyumu düzenlendi
        GAÜN'de Hemşirelik Haftası Sempozyumu düzenlendi