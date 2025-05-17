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        Halı fabrikasında buhar kazanı patladı; 7 yaralı (2)

        YARALILARTEDAVİYE ALINDIGaziantep'te organize sanayi bölgesindeki bir halı fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan 7 kişiden durumu hafif olan 2'sine ambulansta müdahale edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 13:12 Güncelleme: 17.05.2025 - 13:12
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        Halı fabrikasında buhar kazanı patladı; 7 yaralı (2)
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        YARALILARTEDAVİYE ALINDI

        Gaziantep’te organize sanayi bölgesindeki bir halı fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan 7 kişiden durumu hafif olan 2’sine ambulansta müdahale edildi. Diğer 5 yaralı ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

        VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

        Gaziantep Valiliği patlamaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

        "İlimiz 2. Organize Sanayi Bölgesinde bir işyerinde patlama meydana gelmesi üzerine itfaiye ve güvenlik ekiplerimiz kısa sürede olay yerine intikal etmiştir. Yapılan incelemede ilk belirlemelere göre iş yerine ait doğal gaz buhar kazanının patlaması sonucu iş yeri duvarlarının yıkıldığı anlaşılmıştır. İş yerinde çalışan yaralı 5 işçi çeşitli hastanelere sevk edilmiştir. Bina duvarının yıkılması sonucu duvar önünde bulunan 5 araçta maddi zarar oluşmuştur. Söz konusu alanda çevre güvenliği alınmış ve ekiplerimiz tarafından konu ile ilgili tahkikat başlatılmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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