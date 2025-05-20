Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te bindiği takside şoförü bıçaklayan şüpheli yakalandı

        GAZİANTEP'te taksi şoförü Hüseyin Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 12:21 Güncelleme: 20.05.2025 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te bindiği takside şoförü bıçaklayan şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        GAZİANTEP’te taksi şoförü Hüseyin Y.’yi çıkan tartışmada defalarca bıçaklayarak yaralayan şüpheli M.G., araç içi kamera görüntülerinden kimliği tespit edilip yakalandı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Perilikaya Mahallesi'nde meydana geldi. Taksi şoförü Hüseyin Y. ile aracına müşteri olarak aldığı M.G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hüseyin Y., M.G.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda yüzünden ve boynundan yaralanan Hüseyin Y. yaralandı. Hüseyin Y.‘nin bıçaklanma anı ise taksinin araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın, Hüseyin Y.’yi defalarca bıçakladığı ve araçtan ittiği görüldü.

        Saldırgan kaçarken, Hüseyin Y. ise olay yerinden gelen taksici bir arkadaşı tarafından Abdulkadir Yüksel Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Hüseyin Y., buradan da Gaziantep Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Hüseyin Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

        Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler yüz tanıma sisteminden kimliğini tespit ettiği şüpheli M.G.’yi kamera ve saha araştırması sonucu suç aleti ile birlikte yakaladı.

        M.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İspanya’da mobil şebeke krizi!
        İspanya’da mobil şebeke krizi!
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        Kamyonetteki çifte vahşette gözaltılar var!
        Kamyonetteki çifte vahşette gözaltılar var!
        Üniversite öğrencisiydi... Kanyonda trajik son!
        Üniversite öğrencisiydi... Kanyonda trajik son!
        ABD'de "tehlikeli hava olayları" uyarısı
        ABD'de "tehlikeli hava olayları" uyarısı
        İstanbul'da trafik kazasına bağlı olarak kaç saat trafikte geçiyor?
        İstanbul'da trafik kazasına bağlı olarak kaç saat trafikte geçiyor?
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Prof. Dr. Özlü'den elektronik sigara uyarısı!
        Prof. Dr. Özlü'den elektronik sigara uyarısı!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Konutta reel düşüş 15. ayında
        Konutta reel düşüş 15. ayında
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        "Nicole Kidman'ı kıskanmadım"
        "Nicole Kidman'ı kıskanmadım"
        Bir kaleciden daha fazlası: Muslera!
        Bir kaleciden daha fazlası: Muslera!
        Araya karıştı
        Araya karıştı
        Büyüyen yeni tehlike
        Büyüyen yeni tehlike
        Kritik HSK seçiminde finale doğru
        Kritik HSK seçiminde finale doğru
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Kaşınan yer kaşınmadan nasıl rahatlar?
        Kaşınan yer kaşınmadan nasıl rahatlar?

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te taksi şoförünü yaralayan kişi yakalandı
        Gaziantep'te taksi şoförünü yaralayan kişi yakalandı
        Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Fiziksel engelli milli tekvandocu Osman Ertürk'ün gözü altın madalyada
        Fiziksel engelli milli tekvandocu Osman Ertürk'ün gözü altın madalyada
        Gaziantep'te taksicinin aracına binen yolcu tarafından bıçaklanması kamerad...
        Gaziantep'te taksicinin aracına binen yolcu tarafından bıçaklanması kamerad...
        Gaziantep'te taksicinin aracına binen yolcu tarafından bıçaklanması kamerad...
        Gaziantep'te taksicinin aracına binen yolcu tarafından bıçaklanması kamerad...
        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, sporcuyla bilek güreşi yaptı
        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, sporcuyla bilek güreşi yaptı