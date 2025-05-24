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        Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı; 4 tutuklama

        GAZİANTEP'in Nurdağı ve Karkamış ilçelerinde durdurulan 2 ayrı araçta 14 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 10:07 Güncelleme: 24.05.2025 - 10:10
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        Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı; 4 tutuklama
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        GAZİANTEP'in Nurdağı ve Karkamış ilçelerinde durdurulan 2 ayrı araçta 14 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı. Yabancı uyruklu organizatörler, gözaltına alınıp tutuklandı.

        Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurdağı ve Karkamış ilçelerinde önleyici devriye esnasında şüphe üzerine durdurulan 2 ayrı araç içerisinde 14 kaçak göçmen ile organizatör oldukları tespit edilen yabancı uyruklu 4 şüpheliyi yakaladı. Göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne götürülürken, jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. M.Ş., M.İ., V.H. ve M.H. 'Göçmen kaçakçılığı' suçlamasıyla tutuklandı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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