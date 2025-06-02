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        Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

        GAZİANTEP'te, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 01:54 Güncelleme: 02.06.2025 - 02:00
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        Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
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        GAZİANTEP’te, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Aydınlar Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 27 AY 25 plakalı otomobil ile 27 BBB 183 plakalı hafif ticari araç Asri Mezarlık yakınlarında kafa kafaya çapıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı 4 kişi ise ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi daha doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 2 yaralının ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

        Yaşamını yitiren 5 kişinin kimlik tespit çalışmaları devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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