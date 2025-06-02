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        Gaziantep'te baklavacıların bayram telaşı

        GAZİANTEP'te baklava ustaları, Kurban Bayramı için gelen talepleri karşılayabilmek amacıyla yoğun mesai harcıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 09:43 Güncelleme: 02.06.2025 - 09:45
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        Gaziantep'te baklavacıların bayram telaşı
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        GAZİANTEP'te baklava ustaları, Kurban Bayramı için gelen talepleri karşılayabilmek amacıyla yoğun mesai harcıyor. Kent genelinde günlük olarak yapılan baklava üretimi 30 tondan 60 tona çıkarken, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelen siparişleri yetiştirmek isteyen ustalar, gece-gündüz mesai yapıyor.

        Baklavası ile ünlü Gaziantep'te, Kurban Bayramı dolayısıyla yurt içi ve dışından gelen siparişleri yetiştirmek için imalathanelerde çalışmalarını arttıran ustalar, 24 saat esasına göre çalışıyor. El emeği ile hazırlanan baklavalar paketlenerek yurt dışına ve farklı şehirlere uçak ya da otobüs ile ulaştırılırken, üretim ve mesai bayram dolayısıyla iki katına çıkıyor.

        GÜNLÜK 60 TON ÜRETİM

        Baklava ustası Ömer Çelebioğulları, bayrama sayılı günler kala siparişlerin beklediklerinden daha fazla olduğunu ifade ederek, günlük üretimin iki kat arttığını söyledi. Gaziantep'te baklavacıların günlük ortalama 30 ton üretim yaptığını ve bunun yoğun talep sonrası 60 tona çıktığını belirten Çelebioğluları, "Kurban Bayramı’na sayılı günler kala mesailerimiz yine iki katına çıkmış durumda. Elimizden geldiğinin en iyisini yapıp burada üretimi yapıp dünyanın dört bir yanına baklavalarımızı gönderiyoruz. Gaziantep genelinde günlük rutin baklava üretimi 30 ton iken bu rakam bayram öncesinde günlük 60 tona ve bayrama bir gün kala da gelen siparişler karşısında 80 tona kadar çıkabiliyor. Siparişlerimizin 3’te 2’sini yurt içi ve yurt dışına gönderiyoruz. 3’te 1’ini ise Gaziantep halkına ve şehrimize gelen misafirlere ikram etmeye çalışıyoruz. Burada mesai iki katına çıkınca istihdam da iki katına çıkmış oluyor. Baklavayı üç unsur meydana getiriyor. Fıstık, sade yağ ve ustalık. Gaziantep’te üretilirse coğrafi işaretli baklava oluyor. Burada hiçbir şekilde makine olmadan tamamen geleneksel yöntemlerle el emeği göz nuru baklavalarımızı yapıp insanlara ulaştırmaya çalışıyoruz" dedi.

        ‘BAKLAVA PAHALI DEĞİL DEĞERLİ’

        İnternet üzerinden sipariş verecek olan vatandaşlara da uyarılarda bulunan Ömer Çelebioğluları, fiyat odaklı sipariş vermemeleri gerektiğine dikkat çekerek, "Baklava alırken insanların fiyat odaklı olmamalarını tavsiye ediyoruz. Bizde baklava pahalı değil değerlidir. Sadece insan gücüyle yapılıyor. Yapılan ürünlerin pahalı değil, değerli olduğunu bilsinler. Ve rahatlıkla tüketebilirler. Şu anda güncel fiyatlar baklava için 1300 lira civarında. İyi bir baklavayı 1200 liranın altına bulamazlar. Bu fiyatlarında altındaki baklava insan sağlığı için zarar verir" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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