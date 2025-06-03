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        İslahiye'de 3 bin 96 depremzede aile, bayramı evlerinde geçirecek

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan kalıcı konutlar ile köy evlerine yerleşen 3 bin 96 depremzede aile, Kurban Bayramı'mı yeni evlerinde geçirecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 16:03 Güncelleme: 03.06.2025 - 16:05
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        İslahiye'de 3 bin 96 depremzede aile, bayramı evlerinde geçirecek
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        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan kalıcı konutlar ile köy evlerine yerleşen 3 bin 96 depremzede aile, Kurban Bayramı’mı yeni evlerinde geçirecek.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, depremzedeler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Değirmencik, Atatürk, Güllühöyük, Kırıkçalı ve Yeşilyurt mahallelerinde kalıcı konut ile 18 kırsal mahalledeki köy evleriyle 5 bin 509 konut ve köy evi planlandı. Yapımı tamamlanan 4 bin 137 konutun anahtarları, kura çekimlerinin ardında hak sahiplerine teslim edildi. Şu ana kadar anahtarını alan 3 bin 96 depremzede aile, kalıcı konutlarına ve köy evlerine yerleşti.

        Koçcağız Mahallesi’ndeki köy evinin anahtarını alıp yerleşen ve depremden sonra ilk kez Kurban Bayramı’nı evinde geçirecek olmanın sevincini yaşayan 4 çocuk annesi Fatma Gök (55), "Depremde yıkılan evimizde aile olarak sağ kurtulduk. Bu bizim evimizde ilk bayramımız olacak. Depremin ardında 5 bayramı çadır ve konteynerde geçirdik. Şimdi Kurban Bayramı'nı evimizde geçireceğimiz için çok mutluyum. Konteyner de yaşamak çok zor, çok şükür evimize kavuştuk. Allah herkese nasip etsin" dedi.

        'ANAHTARLARINI TESLİM ETTİK'

        Koçcağız Mahallesi’nde 4 bin 120'nci evin anahtarını teslim eden İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, 6 Şubat depremlerinin ilçede büyük yıkıma yol açtığını belirterek, "Bizim toplamda inşa etmemiz gereken konut sayısı 5 bin 509. İlçe merkezimiz ve kırsal mahallelerimizde inşa ettiğimiz konut sayısı, bahsettiğimiz sayımızın üstünde, ilçe merkezindeki tüm hak sahiplerine yılbaşı itibarıyla anahtarlarını teslim ettik. Kırsal mahallelerimizde de aşama aşama teslim ediyoruz" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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