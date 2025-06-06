Gaziantep'te kurban kesimi sırasında kendilerini yaralayanlar hastanelere koştu
GAZİANTEP'te, bayramın ilk günü kurban kesimi sırasında kendini yaralayan vatandaşlar, hastanelik oldu.
GAZİANTEP'te, bayramın ilk günü kurban kesimi sırasında kendini yaralayan vatandaşlar, hastanelik oldu.
Gaziantep'te, bayram namazının kılınmasının ardından vatandaşlar belirlenen alanlarda kurban kesmeye başladı. Bayram için aldıkları küçük ve büyükbaşlarını keserken bazı vatandaşlar bıçak ve satırla kendilerini yaraladı. El ve ayaklarından yaralanan ve yakınları tarafından hastaneye getirilen vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu oldu.
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