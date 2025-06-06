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        Gaziantep'te kurban kesimi sırasında kendilerini yaralayanlar hastanelere koştu

        GAZİANTEP'te, bayramın ilk günü kurban kesimi sırasında kendini yaralayan vatandaşlar, hastanelik oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 11:37 Güncelleme: 06.06.2025 - 11:40
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        Gaziantep'te kurban kesimi sırasında kendilerini yaralayanlar hastanelere koştu
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        GAZİANTEP'te, bayramın ilk günü kurban kesimi sırasında kendini yaralayan vatandaşlar, hastanelik oldu.

        Gaziantep'te, bayram namazının kılınmasının ardından vatandaşlar belirlenen alanlarda kurban kesmeye başladı. Bayram için aldıkları küçük ve büyükbaşlarını keserken bazı vatandaşlar bıçak ve satırla kendilerini yaraladı. El ve ayaklarından yaralanan ve yakınları tarafından hastaneye getirilen vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu oldu.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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