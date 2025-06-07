Gaziantep'te orman yangını 2,5 saatte söndürüldü

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile 2,5 saatte söndürüldü.

Kozdere Mahallesi kırsalındaki ormanda öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, ihbar üzerine İslahiye ve Nurdağı Orman İşletme Şefliklerine ait 3 ilk müdahale aracı, 5 arazöz, 2 su tankı ile 30 kişilik ekip ile müdahale etti. Havadan 2 helikopter ile 2,5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü, 5 hektar alan yandı.