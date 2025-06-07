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        Gaziantep'te orman yangını 2,5 saatte söndürüldü

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile 2,5 saatte söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 15:18 Güncelleme: 07.06.2025 - 15:20
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        Gaziantep'te orman yangını 2,5 saatte söndürüldü
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        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile 2,5 saatte söndürüldü.

        Kozdere Mahallesi kırsalındaki ormanda öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, ihbar üzerine İslahiye ve Nurdağı Orman İşletme Şefliklerine ait 3 ilk müdahale aracı, 5 arazöz, 2 su tankı ile 30 kişilik ekip ile müdahale etti. Havadan 2 helikopter ile 2,5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü, 5 hektar alan yandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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