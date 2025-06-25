Husumetli olduğu kuzenini bıçakladı

GAZİANTEP’te Mikail Uğur (34), husumetli olduğu kuzeni B.U. (32) tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, öğleden sonra, Burak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, amca çocukları olduğu öğrenilen B.U., husumetli olduğu Mikail Uğur ile sokakta karşılaşıp tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.U., Mikail Uğur’u bıçakladı. Uğur’un durumunu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sevk edilen sağlık görevlileri, Uğur’u özel bir hastaneye kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Uğur, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mikail Uğur’un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı, B.U. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.