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        Gaziantep'te anız yakan çiftçiye 47 bin lira ceza

        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde tarlasındaki anızı yakan çiftçi C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 16:41 Güncelleme: 26.06.2025 - 16:41
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        Gaziantep'te anız yakan çiftçiye 47 bin lira ceza
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        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde tarlasındaki anızı yakan çiftçi C.K.'ye 47 bin 320 TL idari para cezası uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, anız yakılması ve orman yangınlarını önlemek amacıyla yürütülen çalışma kapsamında Nurdağı ilçesi Kömürler Mahallesi kırsalında çiftçi C.K.'nin 85 dönümlük arazisindeki anızı yaktığı tespit edildi. Ekipler, anız yakma yasağına aykırı davranan C.K.'ye 47 bin 320 TL idari para cezası kesti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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