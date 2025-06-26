Gaziantep'te anız yakan çiftçiye 47 bin lira ceza

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, anız yakılması ve orman yangınlarını önlemek amacıyla yürütülen çalışma kapsamında Nurdağı ilçesi Kömürler Mahallesi kırsalında çiftçi C.K.'nin 85 dönümlük arazisindeki anızı yaktığı tespit edildi. Ekipler, anız yakma yasağına aykırı davranan C.K.'ye 47 bin 320 TL idari para cezası kesti.

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