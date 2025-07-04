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        Pompalı tüfekle fotoğraf çektirmek isterken öldü

        GAZİANTEP'te Suriye uyruklu Osman Cuma (14), pompalı tüfekle fotoğraf çektirmek istediği sırada yanlışlıkla tetiğe dokunca silahtan çıkan saçmalarla hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 12:33 Güncelleme: 04.07.2025 - 12:35
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        Pompalı tüfekle fotoğraf çektirmek isterken öldü
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        GAZİANTEP'te Suriye uyruklu Osman Cuma (14), pompalı tüfekle fotoğraf çektirmek istediği sırada yanlışlıkla tetiğe dokunca silahtan çıkan saçmalarla hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam saatlerinde Barak Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşına giden Osman Cuma, iddiaya göre evde gördüğü pompalı tüfekle fotoğraf çektirmek istedi. Fotoğraf çekimi sırada Osman Cuma, yanlışlıkla tetiğe dokunca tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların vücuduna isabet etmesi ile ağır yaralanan Osman Cuma, ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Osman Cuma, burada kurtarılamadı. Osman Cuma'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

        Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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