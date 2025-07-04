Pompalı tüfekle fotoğraf çektirmek isterken öldü

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Barak Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşına giden Osman Cuma, iddiaya göre evde gördüğü pompalı tüfekle fotoğraf çektirmek istedi. Fotoğraf çekimi sırada Osman Cuma, yanlışlıkla tetiğe dokunca tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların vücuduna isabet etmesi ile ağır yaralanan Osman Cuma, ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Osman Cuma, burada kurtarılamadı. Osman Cuma'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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